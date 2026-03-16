La compagna di Enzo Tortora | La giustizia deve cambiare

Ieri mattina, nella sala dell’hotel Astoria a Reggio, si è tenuto un evento organizzato dal comitato Vassalli per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere. A parlare è stata Francesca Scopelliti, compagna di Enzo Tortora, davanti a un pubblico numeroso che ha ascoltato le sue parole. L’incontro ha attirato diverse persone interessate alla questione e alle sue implicazioni legislative.

Ieri mattina un folto pubblico si è radunato nella sala dell’hotel Astoria ad ascoltare Francesca Scopelliti, compagna di Enzo Tortora, invitata a Reggio dal comitato Vassalli per il Sì al referendum confermativo della legge sulla separazione delle carriere. Presentata da Mauro Del Bue, già parlamentare socialista e attuale direttore de La Giustizia – che ha voluto ricordare che la legge sottoposta a referendum è in sostanza quella presentata dalla Rosa nel pugno, comprensiva di socialisti e radicali nel 2007 –, Francesca Scopelliti ha tracciato un legame che unisce il caso Tortora al referendum. "Se non ci fosse stato un legame stretto tra... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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