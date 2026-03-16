La coalizione non decolla

Da quotidiano.net 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Trump ha invitato la comunità internazionale a unirsi in una coalizione per pattugliare lo stretto di Hormuz, con l’obiettivo di controllare il traffico di gas e petrolio nella zona. La proposta è stata annunciata a Roma, dove si è tenuto un incontro tra rappresentanti di vari paesi. Al momento, i dettagli e la partecipazione concreta delle nazioni restano ancora da definire.

ROMA Il presidente Trump chiama a raccolta la comunità internazionale per creare una coalizione in grado di pattugliare lo stretto di Hormuz e il traffico di gas e petrolio. Ma la risposta è piuttosto tiepida. L’Iran nel frattempo cerca di isolare gli Stati Uniti, garantendo il passaggio alle navi di chi non si allinea con Washington e Tel Aviv. E intanto continuano i bombardamenti. Ancora ieri sono state prese di mira Teheran e Isfahan. CHI LO AMA LO SEGUA L’ambasciatore americano alle Nazioni Unite, Mike Waltz, ha spiegato che l’amministrazione Trump considera la questione una responsabilità collettiva. In un’intervista alla Cnn ha... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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