La coalizione non decolla

Il presidente Trump ha invitato la comunità internazionale a unirsi in una coalizione per pattugliare lo stretto di Hormuz, con l’obiettivo di controllare il traffico di gas e petrolio nella zona. La proposta è stata annunciata a Roma, dove si è tenuto un incontro tra rappresentanti di vari paesi. Al momento, i dettagli e la partecipazione concreta delle nazioni restano ancora da definire.

ROMA Il presidente Trump chiama a raccolta la comunità internazionale per creare una coalizione in grado di pattugliare lo stretto di Hormuz e il traffico di gas e petrolio. Ma la risposta è piuttosto tiepida. L’Iran nel frattempo cerca di isolare gli Stati Uniti, garantendo il passaggio alle navi di chi non si allinea con Washington e Tel Aviv. E intanto continuano i bombardamenti. Ancora ieri sono state prese di mira Teheran e Isfahan. CHI LO AMA LO SEGUA L’ambasciatore americano alle Nazioni Unite, Mike Waltz, ha spiegato che l’amministrazione Trump considera la questione una responsabilità collettiva. In un’intervista alla Cnn ha... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La coalizione non decolla Articoli correlati La Bcc premia i soci. Decolla il concorsoRiparte il concorso “ La Bcc ti premia ”, dedicato ai Soci della Bcc ravennate, forlivese e imolese, che abbiano attivato il servizio di Home Banking. Leggi anche: Pd, ecco l’assemblea regionale. Ma la fronda non decolla Il PD in crisi perché la leadership di Elly Schlein non decolla! Aggiornamenti e contenuti dedicati a La coalizione non decolla Discussioni sull' argomento Trump, il piano per lo Stretto di Hormuz non decolla. Iran: Contatti con altri paesi; La coalizione non decolla; La campagna elettorale non decolla . A sinistra si accelera verso le primarie. E la Giunta inaugura le opere fatte; Trump, il piano per lo Stretto di Hormuz non decolla. Iran: Contatti con altri paesi. Trump, il piano per lo Stretto di Hormuz non decolla. Iran: Contatti con altri paesiIl presidente americano invoca una coalizione internazionale con invio di navi. La Cina si sfila, il Giappone non apre. Regno Unito valuta opzioni ... adnkronos.com MEDIO ORIENTE | Wall Street Journal: "Trump pronto ad annunciare coalizione per Hormuz". Berlino si sfila. Gli alleati freddi sul tycoon, solo Seul apre. I 27 divisi sulla missione Aspides #ANSA - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Wall Street Journal: "Trump pronto ad annunciare coalizione per Hormuz". Berlino si sfila. Gli alleati freddi sul tycoon, solo Seul apre. I 27 divisi sulla missione Aspides #ANSA x.com