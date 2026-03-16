La classifica dei 12 uomini meglio vestiti agli Oscar 2026

Durante gli Oscar 2026, sono stati annunciati i dodici uomini che si sono distinti per l’abbigliamento, creando una classifica che mette in evidenza lo stile e l’eleganza maschile. La serata ha visto protagonisti diversi attori e ospiti, tutti con look curati e di tendenza. La lista raccoglie le scelte di stile più notevoli tra i presenti alla cerimonia.

Indipendentemente dai vinti e dai vincitori degli Oscar 2026, quando si parla degli Academy Awards verrebbe da sperare che una corsa molto combattuta per il premio come miglior attore sia di buon auspicio per una serata di grande menswear. Aiuta il fatto che tra i favoriti della categoria ci fossero Michael B. Jordan e Timothée Chalamet, due degli uomini più stilosi di Hollywood. Sul red carpet degli Oscar 2026, però, abbiamo visto anche parecchi. peccatori della moda maschile. Molti look stranamente informali, deviazioni di stile mal calcolate, maniche di giacca tagliate male e ostentate inquadrature di polsi con orologi fin troppo evidenti. Persino Chalamet, in uno smoking bianco Givenchy su misura, ha sbagliato il colpo, scegliendo pantaloni ridicolmente larghi e stivali pesanti coordinati. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - La classifica dei 12 uomini meglio vestiti agli Oscar 2026 Articoli correlati Le prime volte agli Oscar degli uomini più eleganti di Hollywood potevano andare meglio«Nessuno va agli Oscar per vedere chi vince», sentenziava Bette Davis con quel cinismo intriso di verità che solo le dive del bianco e nero potevano... Le 14 star meglio vestite agli Oscar 2026Chanel su misura per Teyana Taylor, abito Gucci per Demi Moore e completo Celine per Paul Mescal. Tutto quello che riguarda La classifica dei 12 uomini meglio... Discussioni sull' argomento Tutti i titoli che hanno vinto il premio Oscar come miglior film: l'elenco completo dei vincitori; Oscar 2026, i pronostici dei bookmakers sui film vincitori; Torna L’Oscar delle Pmi del Lodigiano: l’evento pubblico e l’inserto nel giornale; Oscar 2026: i nostri pronostici finali. L'attrice irlandese Jessie Buckley ha vinto l'Oscar come miglior attrice protagonista per la sua interpretazione in Hamnet. Prima di salire a ritirare il premio, ha abbracciato il marito Freddie Sorensen, il co-protagonista Paul Mescal e la regista Chloé Zhao. Parla - facebook.com facebook Mai annunciata nei giorni scorsi, Zendaya è apparsa agli Oscar 2026 come presentatrice a sorpresa insieme al suo co-protagonista di The Drama, Robert Pattinson x.com