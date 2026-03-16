La città scomparsa riemerge dal bosco | scoperta in Polonia la medievale Stolzenberg

Nel cuore di una fitta foresta nella Polonia nord-occidentale, gli archeologi hanno rinvenuto le tracce di una città medievale scomparsa, ritenuta inesistente fino a oggi. La scoperta riguarda le rovine di una fortezza e alcune strutture che si trovano sepolte sotto il sottobosco. Gli scavi sono ancora in corso e si stanno analizzando i reperti trovati durante le ricerche.

Nel cuore di una fitta foresta della Polonia nord-occidentale, dove per secoli si pensava non ci fosse nulla, gli archeologi hanno individuato le tracce di una città medievale scomparsa. Gli studiosi ritengono di aver finalmente localizzato Stolzenberg, un antico centro urbano che tra il XIV e il XV secolo svanì misteriosamente dalla storia. Cosa sappiamo. Gli indizi nel sottosuolo. La scoperta è avvenuta nei pressi dell’attuale villaggio di S?awoborze, grazie a una combinazione di analisi archeologiche, fonti storiche e sofisticate indagini geofisiche. I ricercatori parlano di una vera e propria “capsula del tempo”, rimasta nascosta sotto il terreno e tra gli alberi per centinaia di anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La città scomparsa riemerge dal bosco: scoperta in Polonia la medievale Stolzenberg Articoli correlati Il cuore medievale di Lussemburgo: alla scoperta della Città Vecchia e delle fortificazioni UNESCOIl centro storico della città di Lussemburgo è un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, pur restando in continuo dialogo con il presente. Dal Mar Ionio riemerge una nave romana carica di garum, la salsa di pesce amata dagli imperatori. Scoperta archeologica senza precedentiDal Mar Ionio riemerge una nave romana carica di garum: non solo un relitto, ma un racconto di vita quotidiana e di gusto nell’antica Roma.