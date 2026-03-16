La Casa sul Lago all’oratorio San Bernardino lo spettacolo della compagnia Il Filo di Arianna

Sabato 21 marzo all’oratorio di San Bernardino a Bettola la compagnia teatrale “Il Filo di Arianna” di Cortemaggiore presenta lo spettacolo in un atto unico intitolato “La Casa sul Lago”, scritto e diretto da Paolo Contini. L’evento inizia alle 21 e vedrà gli attori interpretare la piece sul palco dell’oratorio, offrendo al pubblico una rappresentazione teatrale dedicata.

Teatro protagonista sabato 21 marzo all’oratorio di San Bernardino a Bettola, quando dalle 21, a salire sul palco sarà la compagnia teatrale “Il Filo di Arianna” di Cortemaggiore, con lo spettacolo in un atto unico dal titolo “La Casa sul Lago”, scritta e diretta da Paolo Contini. Le Musiche di scena saranno a cui di Valerio Spagnoli e Miriam Illica Magnani. Un temporale estivo scombina i piani di una famiglia e l’elettricità dell’aria muove le emozioni, gli avvenimenti e trasforma la realtà. Miraggio? Coincidenze? Ma è così importante conoscere la verità? L’ingresso sarà ad offerta. La serata è organizzata in collaborazione con il Circolo Anspi “Don Vincenzo Calda” e la Filodrammatica San Bernardino. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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