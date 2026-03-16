La carica dei magistrati del Sì

Un gruppo di magistrati si definisce “mosche bianche”, considerando se stessi come un’eccezione in un panorama giudiziario caratterizzato da opinioni variegate. Questi giudici si distinguono per le loro posizioni e si percepiscono come un’area isolata rispetto agli altri colleghi. La loro presenza si fa notare in un contesto dove le divergenze di vedute sono frequenti e spesso evidenti.

Favorevoli alla separazione delle carriere, che eviterà la “contiguità pericolosa tra giudici e pm”. Favorevoli al sorteggio, che toglie potere alle correnti. Favorevoli a una riforma che “rafforza la garanzia di indipendenza della magistratura”. Le “mosche bianche” in toga spiegano il loro Sì al referendum Si autodefiniscono “mosche bianche”, isole galleggianti in un mare di pareri diversi espressi dai loro pari. Può sembrare un ossimoro, un magistrato che voti Sì, ma il manipolo delle mosche bianche vede invece la scelta come naturale per ragioni di merito, metodo e riflessione, lungo la linea che ogni giorno viene tracciata in tribunale: colpevole o non colpevole. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La carica dei magistrati del Sì Articoli correlati Granfondo del Po, la carica dei novecento. Si parte stamattina da piazza CastelloAl via la dodicesima edizione della ‘Granfondo del Po’, con modifica alla viabilità. “Sorteggio del Csm? È colpa dei magistrati se si è arrivati a questo”"Se si è arrivati al sorteggio la responsabilità è soltanto dei magistrati che al Consiglio superiore hanno svolto quel ruolo con grande opacità. SEPARAZIONE delle carriere dei MAGISTRATI: cosa significa | Avv. Angelo Greco Altri aggiornamenti su La carica dei magistrati del Sì Temi più discussi: L’azzardo della riforma Nordio; Donne in magistratura, il nuovo report del Csm; Referendum sulla separazione delle carriere: i Pro e Contro della riforma costituzionale. Le tesi opposte a confronto; Sì al referendum per fare quello che la Costituzione dice (di P. Tosi). Il Referendum e la denigrazione popolare dei magistrati. Gli atti politici dei Pm e Gli Ayatollah del DirittoLa consultazione popolare di marzo si svolge in un clima dialettico devastante. Eppure, molti Pm voteranno Sì ed ... blitzquotidiano.it L'INSANA GIOSTRA DEI MAGISTRATILa separazione dei poteri è uno dei cardini della democrazia parlamentare. Eppure, mentre tutti riterrebbero inconcepibile che un senatore o un ministro volesse fare il giudice, abbiamo sempre ... ilgazzettino.it Sarri sotto la curva La carica dell’Olimpico che spinge la Lazio alla vittoria #Sarri #Lazio #SerieAEnilive #DAZN x.com Quando madre natura è troppo generosa Carica della macchina; Gestione dell'abitazione; Carica delle batterie di accumulo; ... e anche immissione in rete!!! #fotovoltaico #veicoloeletteico #mobilitaelettrica #mobilitasostenibile #tesl - facebook.com facebook