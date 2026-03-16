La carica dei fuorisede 20mila richieste per votare al referendum sulla giustizia Il limite aggirato e la legge che non c’è

Sono circa 20.000 le richieste inviate ai principali partiti di opposizione da parte di fuorisede interessati a partecipare come rappresentanti di lista nel referendum sulla Riforma della giustizia, che si svolgerà il 22 e 23 marzo. Queste richieste riguardano cittadini che vogliono esercitare il diritto di voto, nonostante il limite previsto per i residenti temporanei. La questione solleva anche il tema di un limite che sarebbe stato “aggirato” e dell’assenza di una legge specifica in materia.

Sono almeno 20mila le richieste arrivate ai principali partiti di opposizione per diventare rappresentanti di lista e partecipare come “ fuorisede” al voto del referendum sulla Riforma della giustizia, previsto per sabato 22 e domenica 23 marzo. Diecimila ad Alleanza Verdi-Sinistra, 3.500 al Movimento 5 Stelle e altrettante al Partito democratico, oltre mille al comitato “Giusto dire no” e circa un migliaio alla Cgil. Lo riporta Il Fatto Quotidiano. Si tratta solo di una parte del totale, se si considerano anche le adesioni raccolte da federazioni e comitati locali. All’appello mancano però i dati delle richieste rivolte alle forze di maggioranza. 🔗 Leggi su Open.online

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