In una cittadina italiana, un automobilista ricorda di aver ridotto la velocità a trenta all’ora per rispettare le indicazioni del sindaco locale. Tuttavia, questa decisione ha suscitato malcontento tra gli elettori che si spostano in auto, i quali ora protestano contro le restrizioni imposte. La situazione ha generato un confronto tra le esigenze del governo cittadino e le richieste degli automobilisti.

Andavo a trenta all’ora per accontentare il sindaco mio, ye -ye -ye ye -ye -ye. Il voto però non è una dichiarazione d’amore eterno e agli elettori automobilisti si sono rotti i pistoni. D’altronde, a giri bassi il motore batte in testa e le valvole girano a vuoto. È così che i cittadini e i taxisti della Capitale hanno presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione di Roberto Gualtieri di imporre in tutto il centro di Roma il limite di velocità che costringe le vetture a viaggiare più lente delle bici a pedalata assistita. Causa vie strette, la misura riguardava già il 60% delle strade della cosiddetta Ztl, ma dal 15 gennaio è stata generalizzata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La Caporetto dei 30 all'ora: tutti contro i sindaci rossi

Articoli correlati

Leggi anche: Sassoli punta il dito contro Pilotto: "Serve una guida politica forte". La replica: lavoro con tutti i sindaci

Fronte dei sindaci contro la Pedemontana. Ricorso al Tar per salvare il Parco PaneLa lotta per salvare il Parco Pane, la concessionaria Cal "auto approva" la D Breve: ricorso al Tar dei Comuni del Vimercatese contro il nuovo...

Tutti gli aggiornamenti su La Caporetto dei 30 all'ora tutti...

Argomenti discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 marzo: la rassegna stampa; La Caporetto dei 30 all'ora: tutti contro i sindaci rossi | Libero Quotidiano.it.