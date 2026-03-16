La borsa termica con la cocaina in cassaforte vola dalla finestra alla porta gli agenti

Una borsa termica contenente cocaina è stata lanciata dalla finestra di un appartamento. Gli agenti sono arrivati davanti alla porta e, nel tentativo di recuperare l’oggetto, alcuni colleghi sono riusciti a prenderla al volo prima che cadesse a terra. La scena si è svolta senza altri coinvolgimenti o incidenti. La droga è stata sequestrata dagli agenti.

Il blitz alle case popolari di Santa Palomba. Arrestata una 35enne trovata co 150 dosi di cocaina Gli agenti alla porta e la borsa termica con la cocaina all'interno lanciata dalla finestra. A prenderla al volo i colleghi. All'interno 150 dosi di cocaina. In manette è finita una donna di 35 anni, che custodiva la droga per conto terzi. L'arresto alle case popolari di Santa Palomba, nella periferia sud ovest della Capitale. Nel giro di pochi secondi, sotto ai loro occhi, dalla finestra dell’abitazione è volata di sotto una grossa e pesante borsa termica. A quel punto, ritenendo quindi di essere “pulita”, la donna ha aperto tranquillamente la porta di casa agli investigatori. 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati Milano, vola giù dalla finestra a scuola durante la ricreazioneAttimi di paura in una scuola di Milano, dove una studentessa di 11 anni è precipitata da una finestra durante l’ora di ricreazione. Arrestato con 20 grammi di cocaina e pistola rubata: la cassaforteUn cittadino albanese di 45 anni è stato arrestato a Padova il 17 febbraio con l’accusa di detenzione di stupefacenti e possesso di un’arma rubata. Aggiornamenti e contenuti dedicati a borsa termica Temi più discussi: Rider aggredito a Milano senza motivo, si cerca il 'branco'; Rider massacrato di botte fuori da un fast food da un gruppo di maranza: ferito senza motivo, si cerca il branco del Corvetto; Rubano i lingotti d’oro all’azienda; 12 zaini per viaggiare comodo, e low cost, su cui investire con le promo del weekend. Con questa borsa termica in sconto trasporti tutto alla temperatura ideale: pranzo fresco per 5 oreLa borsa termica porta pranzo Lifewit da 15 litri in offerta su Amazon è resistente e capiente, mantiene la temperatura e facile da trasportare: ideale per l'ufficio e per le gite fuori porta. Durante ... lanazione.it La borsa termica perfetta per i picnic fuori porta: con la promozione la paghi pochissimo (-29%)La borsa termica Lifewit da 30L offre isolamento avanzato, grande capacità e praticità. In offerta su Amazon a 24,99 euro, ideale per picnic e viaggi. Tra le soluzioni più pratiche per organizzare una ... quotidiano.net https://amzlink.to/az0H7WKm4LCl3 Scontato: 14,99€ invece di: 31,50€ Scelta Amazon Spedito Gratis da Amazon 4,6 su 5 con 2296 Valutazioni Globali Guzzini Handy - Set Borsa Termica con Contenitore Salvafreschezza On The Go, Ocra, Borsa - facebook.com facebook