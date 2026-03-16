Kurtág a Ferrara | da Bartók alla frammentazione poetica
A Ferrara, si tiene un evento dedicato a György Kurtág in occasione del suo centenario. La manifestazione presenta un programma che spazia tra le composizioni di Bartók e le sue opere più recenti, evidenziando una volontà di esplorare la frammentazione poetica nella musica. L’appuntamento coinvolge interpreti e pubblico in un confronto diretto con le caratteristiche distintive del compositore ungherese.
Il centenario della nascita di György Kurtág diventa il fulcro di un appuntamento musicale che unisce il rigore tecnico alla profondità intellettuale. La pianista Albertina Dalla Chiara presenterà oggi, lunedì 16 marzo 2026, alle ore 10.30, un programma al Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara. Il concerto, parte della rassegna ‘Il pianoforte contemporaneo’ organizzata da Ferrara Musica, esplora le radici del modernismo ungherese partendo da Béla Bartók per giungere alla frammentazione poetica di Kurtág. L’evento si inserisce in un ciclo di cinque appuntamenti dedicati all’esplorazione del linguaggio pianistico moderno. L’inizio è fissato per la mattinata odierna, offrendo ai presenti un viaggio sonoro che attraversa decenni di evoluzione musicale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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