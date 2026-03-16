Durante la cerimonia degli Oscar 2026, i KPop Demon Hunters hanno portato sul palco una performance molto apprezzata, ricevendo due premi inaspettati. Tuttavia, il loro discorso di ringraziamento è stato interrotto bruscamente per rispettare i tempi di trasmissione televisiva. La performance si è conclusa in modo spettacolare, lasciando il pubblico e gli spettatori a casa senza ulteriori commenti da parte del gruppo.

Due Oscar e una performance spettacolare sul palco del Dolby Theatre anche se il discorso di ringraziamento viene interrotto bruscamente per restare nei tempi televisivi. EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami, le voci di Huntrx nella serie Netflix KPop Demon Hunters, si sono esibite sul palco degli Oscar 2026 eseguendo una spettacolare versione di Golden, hit del film d'animazione Netflix premiata come miglior canzone. Un tuffo nella cultura coreana con la performance, che mescolava strumenti tradizionali coreani e danza, ispirandosi al folklore e alle radici culturali della pellicola campione d'incassi che ha trionfato anche nella categoria miglior film d'animazione battendo la corazzata Disney Zootropolis 2. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - KPop Demon Hunters: performance da urlo agli Oscar 2026 con Golden, ma il discorso viene interrotto

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