Kostic Juventus destino segnato per l’esterno serbo Ecco che cosa succederà a giugno

A giugno, l’esterno serbo continuerà a giocare con la maglia della Juventus, secondo quanto si apprende. La società ha deciso di confermarlo in vista della prossima stagione, senza apportare modifiche al suo contratto. Kostic, che attualmente veste la maglia bianconera, rimarrà in squadra anche nelle prossime competizioni. La scelta è stata comunicata ufficialmente pochi giorni fa.

Kostic Juventus, futuro segnato per l’esterno serbo: ecco che cosa succederà a giugno. Tutte le ultime novità sul suo futuro. La Juve ha definito il futuro di una delle sue pedine di fascia. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, Filip Kostic è pronto a lasciare il club bianconero. La società ha deciso di non rinnovare il contratto dell’esterno, che scadrà ufficialmente il prossimo giugno. MERCATO JUVE LIVE Il giocatore si libererà dunque come free agent alla conclusione dell’attuale annata sportiva. Dopo diverse stagioni trascorse all’ombra della Mole, l’avventura torinese del laterale giunge ai titoli di coda. La Juve non intende prolungare l’accordo, preferendo puntare su nuovi profili per le corsie esterne del futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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