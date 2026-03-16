Kmetic show la Scandone supera Antoniana e cala il pokerissimo

Nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie B Interregionale, la Scandone Avellino ha vinto contro la Pallacanestro Antoniana con il punteggio di 78-63. Con questa vittoria, la squadra irpina ha raggiunto la sesta consecutiva, rafforzando la sua posizione in classifica. La partita si è conclusa con il team di casa che ha mantenuto il vantaggio dall’inizio alla fine, portando a casa il quinto successo di fila.

Tempo di lettura: 2 minuti La Scandone Avellino allunga la striscia positiva e conquista la sesta vittoria consecutiva superando la Pallacanestro Antoniana con il punteggio di 78-63 nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie B Interregionale. Al PalaDelMauro i biancoverdi impongono il proprio ritmo fin dalle prime battute, chiudendo il primo quarto avanti 18-14 e costruendo un margine più consistente nel secondo periodo, concluso sul 38-28 che vale il +10 all’intervallo. Nella ripresa la squadra guidata da coach Ciro Dell’Imperio gestisce con maturità il vantaggio, mantenendo il controllo della gara nonostante i tentativi di rientro degli ospiti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Kmetic show, la Scandone supera Antoniana e cala il pokerissimo Articoli correlati La Scandone Avellino rinforza gli esterni: preso Primoz KmeticIl classe 2001 sloveno sbarca in Irpinia dopo una stagione da 20,3 punti di media. Leggi anche: Scandone Avellino, Antoniana e il ritorno di Trapani: al Del Mauro altro test playoff Contenuti e approfondimenti su Kmetic show Discussioni sull' argomento Scandone Avellino inarrestabile: sesta vittoria consecutiva e obiettivo secondo posto più vicino; Scandone Avellino, sesta vittoria di fila: Antoniana al tappeto per 78-63; Sesta vittoria di fila per la Scandone Avellino: battuta l'Antoniana (78-63). Kmetic show al Del Mauro, la Scandone manda al tappeto la capolista Carver RomaIl nuovo acquisto biancoverde incide fin dall’esordio, trascina i lupi nei momenti chiave e firma la vittoria contro la prima della classe. Adesso per gli irpini il doppio confronto contro Caiazzo e S ... orticalab.it Kmetic guida i lupi con 26 punti: ulteriore prova di forza e qualità per i lupi #Avellino - facebook.com facebook