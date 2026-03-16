kimi delle meraviglie un trionfo italiano e una prima pagina di storia

Kimi delle meraviglie rappresenta un successo italiano nel mondo delle corse, segnando una tappa importante nel motorsport. La sua vittoria si aggiunge a una lunga serie di risultati che hanno fatto parlare di sé nel settore. La notizia si diffonde rapidamente, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La sua performance viene celebrata come un momento che rimarrà nella storia delle competizioni italiane.

Adesso che abbiamo trovato un potenziale Jannik Sinner anche nel motorsport, non mettiamo limiti alla provvidenza. Kimi Antonelli, 19 anni e 7 mesi, talento incredibile quando si trova a domare i 1000 cavalli della Mercedes W17, ha vinto il gran premio di Shanghai davanti al compagno di Mercedes, George Russell, a un pimpante Lewis Hamilton al primo podio da ferrarista. Quarto Charles Leclerc, quinto il futuro fenomeno della F1, quel Bearman che sta facendo mirabilie in Haas. Malissimo le McLaren che non sono neppure partite e ritirato Verstappen. Ora Antonelli è secondo nel mondiale (47 punti), dietro Russel (51) e davanti a Leclerc ed Hamilton (34 e 33) le cui SF-26, senza la tanto decantata ala Macarena che è solo uno specchietto per le allodole, non hanno il passo delle Mercedes. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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