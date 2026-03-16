Kenneth Taylor è una sottrazione

Kenneth Taylor è nato ad Alkmaar, nei Paesi Bassi, e ha vissuto lì durante la sua infanzia. È noto principalmente come calciatore, avendo giocato in diverse squadre di club olandesi e internazionali. La sua carriera si è sviluppata nel ruolo di centrocampista e ha partecipato a numerosi incontri ufficiali. Questi sono i fatti principali riguardanti la sua vita e la sua attività sportiva.

Kenneth Taylor di inglese c’ha solo il cognome. È nato ad Alkmaar, Paesi Bassi, è cresciuto calcisticamente nell’Ajax da quando aveva otto anni e all’Ajax avrebbe volentieri continuato a giocare, perché è la squadra per la quale ha sempre tifato, se la società di Amsterdam non avesse preferito cederlo il 9 gennaio 2026 alla Lazio. Eppure Kenneth Taylor, almeno in campo, sembra molto più inglese che olandese. Un centrocampista inglese vecchio stampo, di quelli che abbandonavano l’istinto una volta scesi sul campo di gioco per abbracciare una totale e incondizionata razionalità. Tutto ciò che fa il centrocampista della Lazio sembra dettato da un’approfondita analisi costi-benefici. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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Kenneth Taylor - Welcome to Lazio

Tutto quello che riguarda Kenneth Taylor

Temi più discussi: Kenneth Taylor, è lui la stella della Lazio: i numeri dell'olandese; Taylor si è preso la Lazio e Sarri lo prova da regista; Lazio, Taylor conquista Sarri e i tifosi: rinnovo fino al 2030 e bonus fedeltà; È la Lazio di Taylor (col premio fedeltà).

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Nonostante il periodo non sia molto piacevole (per usare un eufemismo) Kenneth #Taylor sta riuscendo a conquistare tutti. Dai tifosi (ebbene si compresi molti, se non tutti, i laureati su www.covercianofaidate.com) fino a mister #Sarri. Per il tecnico toscano l'ol - facebook.com facebook

Kenneth Taylor ha già conquistato il cuore biancoceleste Quel gesto al 92' minuto, con l'esultanza in ginocchio per il gol di Marusic contro il Sassuolo, ha fatto impazzire i tifosi della Lazio e acceso sogni di gloria. Leggi articolo completo x.com