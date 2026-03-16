Kazakistan la nuova Costituzione rafforza i poter del presidente autoritario Le motivazioni

In Kazakistan, una nuova Costituzione è stata approvata domenica scorsa tramite referendum, dopo che negli ultimi quattro anni era già stata modificata. La riforma rafforza i poteri del presidente, consolidando un sistema autoritario. La modifica costituzionale è stata sottoposta al voto popolare e approvata dai cittadini in un’elezione recente.

Negli ultimi quattro anni la Costituzione in Kazakistan ha già subito una modifica e, a seguito di un referendum, i cittadini ne hanno approvata una nuova domenica scorsa. Una buona maggioranza degli elettori ha votato a favore del referendum tuttavia, secondo alcuni esperti, la seguente riforma potrebbe rafforzare ulteriormente i poteri del presidente. La nuova Costituzione in Kazakistan rafforza i poteri del presidente in carica. L’attuale presidente in carica, Kassym-Jomart Tokayev, governa il Paese in modo autoritario ormai dal 2019. La riforma approvata dalla maggioranza degli elettori gli permetterà di mantenere il suo potere oltre il 2029. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Kazakistan, la nuova Costituzione rafforza i poter del presidente autoritario. Le motivazioni Articoli correlati Approvata in Kazakistan una nuova costituzione voluta dal presidente ToqaevDalla morte nel gennaio 2022 di 238 persone durante un’ondata di proteste contro l’alto costo della vita, Toqaev sosteneva di voler costruire “un... Kazakistan, approvata la nuova Costituzione: 87,15 per cento dei voti a favoreL’87,15 per cento degli elettori del Kazakistan che hanno preso parte al referendum nazionale di ieri, 15 marzo, ha votato a favore della nuova... Contenuti utili per approfondire Kazakistan la nuova Costituzione... Temi più discussi: Referendum in Kazakistan, approvata la nuova Costituzione che rafforza i poteri del presidente; Kazakistan al voto per una nuova Costituzione; Kazakistan, la scommessa sul futuro passa per un referendum; Il Kazakistan sceglie il futuro nel referendum per la nuova Costituzione. Kazakistan, la nuova Costituzione rafforza i poter del presidente autoritario. Le motivazioniNegli ultimi quattro anni la Costituzione in Kazakistan ha già subito una modifica e, ... msn.com Approvata in Kazakistan una nuova costituzione voluta dal presidente ToqaevIn Kazakistan è stata approvata tramite referendum una nuova costituzione che secondo il presidente Qasym-Jomart Toqaev servirà a democratizzare il paese, ma che sembrerebbe in realtà rafforzare ulter ... internazionale.it In Kazakistan è stata approvata una nuova Costituzione, che rafforza ulteriormente i poteri del presidente autoritario Tokayev x.com Vangolden. . Questa sera vogliamo provare una tavola calda popolare in kazakistan che viene chiamata ACXAHA. In questi luoghi si riunisce la popolazione locale per cenare e stare insieme 15/03/26 - facebook.com facebook