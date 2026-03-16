Kazakistan approvata la nuova Costituzione | 87,15 per cento dei voti a favore

Nel Kazakistan si è concluso il referendum sulla nuova Costituzione, con l’87,15 per cento dei voti a favore secondo i risultati preliminari della Commissione elettorale centrale. La consultazione si è svolta il 15 marzo e ha coinvolto gli elettori che hanno espresso il loro sostegno alla modifica costituzionale. I dati ufficiali devono ancora essere confermati, ma la maggioranza ha approvato il testo.

L’87,15 per cento degli elettori del Kazakistan che hanno preso parte al referendum nazionale di ieri, 15 marzo, ha votato a favore della nuova Costituzione, secondo i risultati preliminari diffusi dalla Commissione elettorale centrale del Kazakistan. Alla consultazione hanno partecipato 9.127.192 cittadini, pari al 73,12 per cento dei 12,48 milioni di aventi diritto. Il decreto per lo svolgimento del voto era stato firmato l’11 febbraio dal presidente Kassym-Jomart Tokayev. Il nuovo testo costituzionale, elaborato anche sulla base di contributi di cittadini, partiti e organizzazioni civiche, rafforza il riferimento ai diritti e alle libertà fondamentali e ribadisce come valori centrali la sovranità, l’indipendenza, l’unità dello Stato e l’integrità territoriale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kazakistan, approvata la nuova Costituzione: 87,15 per cento dei voti a favore Articoli correlati Kazakhstan: approvata la nuova Costituzione con l’87,15 per cento dei voti a favoreL’87,15 per cento degli elettori del Kazakhstan che hanno preso parte al referendum nazionale di ieri, 15 marzo, ha votato a favore della nuova... Approvata in Kazakistan una nuova costituzione voluta dal presidente ToqaevDalla morte nel gennaio 2022 di 238 persone durante un’ondata di proteste contro l’alto costo della vita, Toqaev sosteneva di voler costruire “un... Contenuti e approfondimenti su Kazakistan approvata la nuova... Discussioni sull' argomento Referendum in Kazakistan, approvata la nuova Costituzione che rafforza i poteri del presidente; Kazakistan, il risveglio delle steppe: referendum Kazakistan e la nuova Asia centrale. Approvata in Kazakistan una nuova costituzione voluta dal presidente ToqaevIn Kazakistan è stata approvata tramite referendum una nuova costituzione che secondo il presidente Qasym-Jomart Toqaev servirà a democratizzare il paese, ma che sembrerebbe in realtà rafforzare ulter ... internazionale.it Kazakhstan: approvata la nuova Costituzione con l’87,15 per cento dei voti a favoreL’87,15 per cento degli elettori del Kazakhstan che hanno preso parte al referendum nazionale di ieri, 15 marzo, ha votato a favore della nuova Costituzione, secondo i risultati preliminari diffusi da ... msn.com In Kazakistan è stata approvata una nuova Costituzione, che rafforza ulteriormente i poteri del presidente autoritario Tokayev x.com Vangolden. . Questa sera vogliamo provare una tavola calda popolare in kazakistan che viene chiamata ACXAHA. In questi luoghi si riunisce la popolazione locale per cenare e stare insieme 15/03/26 - facebook.com facebook