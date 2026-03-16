Kazakhstan | approvata la nuova Costituzione con l’87,15 per cento dei voti a favore

Nel Kazakhstan, durante il referendum nazionale tenutosi il 15 marzo, l’87,15 per cento degli elettori che hanno partecipato ha approvato la nuova Costituzione. I risultati preliminari sono stati diffusi dalla Commissione elettorale centrale del paese, confermando il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. I dati ufficiali forniscono una chiara indicazione sulla volontà degli elettori riguardo alla modifica costituzionale.

L’87,15 per cento degli elettori del Kazakhstan che hanno preso parte al referendum nazionale di ieri, 15 marzo, ha votato a favore della nuova Costituzione, secondo i risultati preliminari diffusi dalla Commissione elettorale centrale del Kazakhstan. Alla consultazione hanno partecipato 9.127.192 cittadini, pari al 73,12 per cento dei 12,48 milioni di aventi diritto. Il decreto per lo svolgimento del voto era stato firmato l’11 febbraio dal presidente Kassym-Jomart Tokayev. Il nuovo testo costituzionale, elaborato anche sulla base di contributi di cittadini, partiti e organizzazioni civiche, rafforza il riferimento ai diritti e alle libertà fondamentali e ribadisce come valori centrali la sovranità, l’indipendenza, l’unità dello Stato e l’integrità territoriale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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