Kazakhstan | approvata la nuova Costituzione con l' 87,15% dei voti a favore

Il 15 marzo, in Kazakhstan, si è svolto un referendum nazionale a cui hanno partecipato gli elettori. Secondo i risultati preliminari diffusi dalla Commissione elettorale centrale, l’87,15 per cento dei votanti ha espresso un voto favorevole alla nuova Costituzione. La partecipazione ha coinvolto una larga parte della popolazione che si è espressa a favore di questa modifica costituzionale.

L’87,15 per cento degli elettori del Kazakhstan che hanno preso parte al referendum nazionale di ieri, 15 marzo, ha votato a favore della nuova Costituzione, secondo i risultati preliminari diffusi dalla Commissione elettorale centrale del Kazakhstan. Alla consultazione hanno partecipato 9.127.192 cittadini, pari al 73,12 per cento dei 12,48 milioni di aventi diritto. Il decreto per lo svolgimento del voto era stato firmato l’11 febbraio dal presidente Kassym-Jomart Tokayev. Il nuovo testo costituzionale, elaborato anche sulla base di contributi di cittadini, partiti e organizzazioni civiche, rafforza il riferimento ai diritti e alle libertà fondamentali e ribadisce come valori centrali la sovranità, l’indipendenza, l’unità dello Stato e l’integrità territoriale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Kazakhstan: approvata la nuova Costituzione con l'87,15% dei voti a favore Articoli correlati Kazakhstan: approvata la nuova Costituzione con l’87,15 per cento dei voti a favoreL’87,15 per cento degli elettori del Kazakhstan che hanno preso parte al referendum nazionale di ieri, 15 marzo, ha votato a favore della nuova... Kazakistan, approvata la nuova Costituzione: 87,15 per cento dei voti a favoreL’87,15 per cento degli elettori del Kazakistan che hanno preso parte al referendum nazionale di ieri, 15 marzo, ha votato a favore della nuova... Aggiornamenti e notizie su Kazakhstan approvata la nuova... Temi più discussi: Referendum in Kazakistan, approvata la nuova Costituzione che rafforza i poteri del presidente; Kazakhstan: approvata la nuova Costituzione con l’87,15 per cento dei voti a favore; L'auto esce di strada, paura nella notte per cinque giovani. Kazakhstan: approvata la nuova Costituzione con l’87,15 per cento dei voti a favoreL’87,15 per cento degli elettori del Kazakhstan che hanno preso parte al referendum nazionale di ieri, 15 marzo, ha votato a favore della nuova Costituzione, secondo i risultati preliminari diffusi da ... msn.com Approvata in Kazakistan una nuova costituzione voluta dal presidente ToqaevIn Kazakistan è stata approvata tramite referendum una nuova costituzione che secondo il presidente Qasym-Jomart Toqaev servirà a democratizzare il paese, ma che sembrerebbe in realtà rafforzare ulter ... internazionale.it La cantante lirica kazaka @MudryakMaria ha votato a #Milano al referendum sulla nuova Costituzione del #Kazakhstan x.com Dichiarazione del Rappresentante ufficiale del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica del Kazakhstan, Yerlan Zhetybayev Esprimiamo le nostre profonde condoglianze al popolo dell’Iran in relazione alla morte di civili, tra cui bambini, nonché di rappres - facebook.com facebook