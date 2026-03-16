Kasanova S.p.A., catena di negozi di articoli per la casa con punti vendita a Saronno, Arese e Paderno Dugnano, ha annunciato un cambio di proprietà. La società, presente sul territorio italiano con numerosi punti vendita, sta attraversando una fase di rilancio dopo l’operazione di cessione. La decisione riguarda direttamente l’organizzazione e le strategie future dell’azienda.

E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Nel settore della riabilitazione e del benessere, si sta delineando un approccio che sposta l’attenzione. Ha detto Jim Rohn, imprenditore e speaker statunitense di fama mondiale: “una persona che ha. È stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale per la selezione di migliaia. Grande gesto di Achille Lauro che ha fatto visita ai ragazzi sopravvissuti alla tragedia di. Il complice lo ha lasciato a piedi, il rapinatore ha tentato di proseguire la fuga. La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino italiano di 52 anni, con. Si sono concluse le iscrizioni online per l’anno scolastico 20262027, e la Lombardia conferma il suo. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Kasanova cambia proprietà, rilancio per la catena di casalinghi con negozi a Saronno, Arese e Paderno Dugnano

Articoli correlati

Ladri scatenati nelle feste, da Bollate a Saronno e dintorni; Lotteria Italia premia Paderno Dugnano e LimbiateLa nuova edizione de ilnotiziario si apre con un bilancio amaro delle festività: “Ladri scatenati nelle feste”, un’ondata di furti che ha colpito...

Aggressione a Paderno Dugnano: cognato accoltellato con coltelloPaderno Dugnano, provincia di Milano, diventa teatro di un’aggressione che lascia sgomenti.