Kallas | Stretto di Hormuz fuori dall’area di intervento della Nato A Beirut 4 morti 2 sono bambini Drone sull’aeroporto di Dubai

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che lo stretto di Hormuz non rientra nelle aree di intervento della Nato. A Beirut sono stati registrati quattro morti, tra cui due bambini, in un episodio ancora da chiarire. Nel frattempo, un drone ha sorvolato l’aeroporto di Dubai, mentre l’escalation in Iran prosegue su più fronti, con tensioni tra Stati Uniti ed Europa che si intensificano.

L’escalation della guerra in Iran si allarga su più fronti mentre cresce la tensione tra Stati Uniti ed Europa. Donald Trump avverte gli alleati: se la Nato non sosterrà lo sforzo militare americano nello Stretto di Hormuz, l’alleanza avrà un “ futuro molto negativo ”. Il presidente Usa insiste sulla necessità di una coalizione internazionale per garantire la sicurezza della rotta petrolifera più importante del mondo, ma diversi Paesi europei e asiatici frenano. Intanto la crisi si riflette sui trasporti e sui mercati: i voli sono stati sospesi all’aeroporto di Dubai dopo un incendio causato da un drone vicino allo scalo, mentre il petrolio resta volatile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Kallas: “Stretto di Hormuz fuori dall’area di intervento della Nato”. A Beirut 4 morti, 2 sono bambini. Drone sull’aeroporto di Dubai Articoli correlati Stretto di Hormuz, colpite tre navi cargo. Droni sull'aeroporto di Dubai. E Madrid ritira l'ambasciatore da IsraeleArabia Saudita, Emirati e Kuwait neutralizzano missili iraniani, pioggia di droni in tutto il Golfo. L'Iran sfida gli Usa: «Pronti ad attaccare se scortano le navi nello Stretto di Hormuz». Esplosione vicino all’aeroporto di DubaiLa tensione nel Golfo Persico continua a salire mentre la guerra regionale entra nella sua seconda settimana. Aggiornamenti e notizie su Kallas Stretto di Hormuz fuori... Temi più discussi: Lo stretto di Hormuz 'zona di guerra', traffico navale quasi azzerato; Iran, esistono vere alternative allo Stretto di Hormuz per il commercio di petrolio?; Aspides, la missione navale Ue tra Hormuz e Suez guidata dall'Italia (che Bruxelles pensa di rinforzare); Stretto di Hormuz paralizzato dalla guerra: mille navi bloccate e traffico quasi azzerato. Kallas, 'lo stretto di Hormuz fuori dal raggio d'azione della Nato'Siamo stati in contatto con la Nato in precedenza, ma questo è davvero al di fuori dell'area d'azione della Nato. (ANSA) ... ansa.it Kallas: 'Nello stretto di Hormuz pensare una iniziativa Onu come fatto nel Mar Nero sul grano'Nel fine settimana ho parlato con il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres per capire se è possibile avere un'iniziativa a Hormuz come quella sul Mar Nero per il grano dell'Ucraina. (ANSA) ... ansa.it Sky tg24. . Un confronto sull'escalation in Medio Oriente e le sue conseguenze sul piano economico, con un focus sul blocco parziale dello stretto di Hormuz e sulle misure adottate a livello internazionale per liberare riserve di petrolio. È questo il tema al centr - facebook.com facebook Masala: “Dagli Usa molti errori, liberare lo Stretto di Hormuz ora non è facile” x.com