Il 4 aprile il PalaPartenope di Napoli ospiterà il concerto tributo K-POP IS COMING, con due repliche previste e già una delle due esaurita. L’evento vede la partecipazione di artisti e fan del genere, attirando un pubblico vario e appassionato. La manifestazione rappresenta un appuntamento importante per gli amanti della musica coreana e si svolge in una delle location più note della città.

Lo spettacolo tributo K-POP IS COMING approda a Napoli al PalaPartenope il 4 aprile con due repliche, una delle quali già esaurita. L’evento si inserisce in un calendario più ampio che vede il parco Edenlandia ospitare un festival dedicato alla cultura coreana i giorni 21 e 22 marzo. Il successo internazionale del fenomeno è stato sancito recentemente dal riconoscimento agli Oscar per il film d’animazione K-Pop Demon Hunters, premiato come miglior film e per la canzone originale Golden. Questo doppio premio ha propulso il tour in Italia, trasformando l’entusiasmo del pubblico in un movimento culturale trasversale che unisce musica, danza e partecipazione attiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - K-Pop a Napoli: show live, Oscar e festival al PalaPartenope

Articoli correlati

Leggi anche: Al Palapartenope, K-POP music is coming soon in DEMON HUNTERS and SODA POP

Demon Hunters e Soda Pop preparano evento K-POP al Palapartenope: musica e divertimento per i giovaniSarà il 4 aprile che il Palapartenope di Napoli si trasformerà in una città di luce, musica e movimento, con un evento unico nel suo genere: “Demon...

Tutti gli aggiornamenti su K Pop a Napoli show live Oscar e...

Temi più discussi: Napoli, eventi in piazza Garibaldi per i diritti delle donne; Musica, realtà virtuale, coreografie e costumi: a Tortona c’è il K-Pop; Cosa fare a Napoli questo weekend con i bambini (14-15 marzo); K-Pop is coming: il tour italiano continua.

K - pop, tra Oscar e live show: a Napoli arrivano spettacoli e festivalIl successo del K - pop continua a muovere pubblico e curiosità anche in Italia. A intercettare questo entusiasmo è il tour di K - PO P IS COMING, spettacolo tributo ispirato al film d'animazione KPop ... virgilio.it

K-Pop Fest a Napoli: ingresso gratuito per il primo festival del Sud all’Edenlandia!Il 21 e 22 marzo 2026, Napoli ospiterà il K-Pop Fest, un evento senza precedenti nel Sud Italia dedicato alla cultura pop coreana. Si svolgerà nel famoso parco divertimenti Edenlandia, un luogo iconic ... napolipiu.com

Un’avventura pop irresistibile, che mescola mitologia e musica coreana, girl power e ironia: così il primo film da regista di Maggie Kang ha conquistato il mondo x.com

Frontman della formazione I Nuovi Angeli, fu tra i protagonisti della scena pop italiana tra la fine degli anni Sessanta e i primi Settanta - facebook.com facebook