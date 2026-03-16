KISS | La giornata nera

Prima di diventare il pilota più veloce e conosciuto, fu un abile cacciatore che però fu anche abbattuto. Questo è un breve ritratto di uno dei piloti più talentuosi al mondo, noto per le sue imprese in pista e la sua carriera ricca di successi. La sua vita, prima dello sport, ha attraversato momenti di difficoltà e sfide.

Prima di diventare l’uomo più veloce e famoso del mondo, fu asso della caccia e anche abbattuto. Ecco un piccolo ritratto di uno dei piloti migliori al mondo. Una medaglia mai data per scadenza dei termini, un atto eroico in quella che viene definita la Guerra dimenticata. Ecco la storia di Royce Williams. Che cosa spinge un pilota a volare senza nessun altro a bordo? Magari a intraprendere un volo lungo e rischioso? Ecco una storia, poco nota, che aiuta a capire noi stessi! C’è un aviatore milanese del quale ormai si parla poco. Eppure è medaglia d’oro al valor militare e la sua famiglia ha produsse qualcosa che tutti bambini hanno avuto. Un asso, un grande collaudatore, un pilota primatista e un eroe che salva un generale. 🔗 Leggi su Laverita.info Articoli correlati Leggi anche: Primavera, Milan-Lazio 0-2: k.o e doppio rosso, giornata nera per i rossoneri Leggi anche: La giornata nera dei pendolari : "Sedici ore di ritardi in un giorno. Così si affossa il trasporto pubblico" CHECCO ZALONE è il miglior comico italiano!