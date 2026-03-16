Juventus | Spalletti definisce le gerarchie

Luciano Spalletti ha stabilito le gerarchie all’interno della rosa della Juventus in vista delle ultime partite della stagione 20252026. Il tecnico ha indicato con chiarezza quali giocatori saranno impiegati nelle prossime gare, delineando le priorità nel reparto offensivo e difensivo. La sua decisione riguarda le scelte di formazione e le rotazioni che intende adottare nel finale di campionato.

Luciano Spalletti ha tracciato linee nette nella rosa della Juventus per il rush finale della stagione 20252026. Dopo un periodo di sperimentazioni e opportunità distribuite a tutti, il tecnico toscano ha scelto i suoi uomini di fiducia per giocarsi il quarto posto in Serie A, quello che garantisce l’accesso diretto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti definisce le gerarchie Articoli correlati Juventus, le gerarchie dei rigoristi in casa JuveLuciano Spalletti nella conferenza post Sassuolo ha voluto chiarire una volta per tutte le gerachie dei rigoristi in casa Juventus. Leggi anche: Openda torna al gol in Juventus-Roma: una rete per il morale e per scalare le gerarchie JUVENTUS, SPALLETTI NUOVO ALLENATORE: ECCO COME GIOCHERÀ Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juventus Spalletti definisce le... Temi più discussi: Juventus, Spalletti per rinnovare chiederà garanzie in difesa: spunta un Under 21; Tuttosport: Spalletti sprona la Juve, A Udine una finale; La Juventus deve rialzare il muro: difesa in crisi, numeri preoccupanti per la corsa Champions; Spalletti, 67 anni e primo compleanno alla guida della Juventus. Udinese-Juventus, le scelte di Spalletti e la Juventus che convince, una squadra forteUdinese-Juventus, le scelte di Spalletti e la Juventus che convince La vittoria della Juventus sul campo dell’Udinese racconta molto più di tre punti: è il manifesto ... tuttojuve.com La Juve 'liquida' di Spalletti: quanti cambi di posizione. VIDEOUna delle caratteristiche di questa Juve sono i tanti cambi di posizione dei giocatori in campo. Un calcio dinamico e ‘liquido’, in cui i giocatori prendono posizioni diverse e se le scambiano. Con gl ... sport.sky.it Inter a + 8 sul Milan e a + 9 sul Napoli, il Como è quarto davanti a Juventus e Roma: la lotta scudetto è chiusa Chi staccherà il pass per la Champions League - facebook.com facebook #Juventus, Boga asfalta David e Openda: tutte le cifre del nuovo accordo | CM Via @GiokerMusso x.com