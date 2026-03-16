Juventus | ottimismo per il rush finale

La Juventus di Luciano Spalletti si prepara al rush finale di campionato puntando al quarto posto in Serie A. La squadra è fiduciosa, ma sa che i rientri dagli infortuni saranno fondamentali per rafforzare la posizione e contrastare le avversarie come Como e Roma. La formazione lavora per essere al massimo nelle prossime partite cruciali.

La Juventus di Luciano Spalletti guarda con ottimismo al rush finale per il quarto posto in Serie A, ma sa che i rientri dagli infortuni saranno decisivi per mantenere il vantaggio su Como e Roma. Dopo la vittoria sofferta per 1-0 contro l’Udinese (gol di Boga), la squadra bianconera si L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: ottimismo per il rush finale Articoli correlati Manovra, rush finale alla Camera: il governo chiede la fiducia. Il voto finale è previsto per martedìLa Legge di bilancio 2026 entra nelle fasi finali: dopo la pausa delle vacanze natalizie, i deputati sono tornati al lavoro sul testo in questi... Sanità, i progetti del Pnrr verso il rush finaleÈ stata l’occasione per fare il punto sullo stato dei cantieri sanitari Pnrr nel territorio empolese, tra ospedali di comunità e case della comunità. Tutti gli aggiornamenti su Juventus ottimismo per il rush finale Temi più discussi: Vlahovic pensa di restare alla Juve: c'è ottimismo per il rinnovo; Cauto ottimismo per Bremer e Yildiz, le ultime verso Juventus-Galatasaray; Spalletti e la Juve, fumata bianca e all-in mercato: il patto Champions per rifare la squadra; Juventus, le cifre dell'offerta per il rinnovo di Vlahovic: sarà meno pagato di Yildiz, ma occhio alle commissioni. Juventus, adesso c'è ottimismo per il rinnovo di Vlahovic: nessuna trattativa con altri clubOgni volta che si presenta allo Stadium, come accaduto anche sabato sera, l’accoglienza è sempre la stessa: abbracci, sorrisi e affetto.. tuttomercatoweb.com Juventus, segnali da Vlahovic: allenamento in gruppo dopo la vittoria con l’Udinese. Thuram rassicuraJuventus, segnali da Vlahovic: allenamento in gruppo dopo la vittoria con l’Udinese. Thuram rassicura La vittoria porta entusiasmo, ma alla Juventus Training Center ... tuttojuve.com Juventus Women, Champions a rischio Ma si va avanti con Canzi - facebook.com facebook #Juventus, Boga asfalta David e Openda: tutte le cifre del nuovo accordo | CM Via @GiokerMusso x.com