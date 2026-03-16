Juventus | ottimismo per il futuro

Riccardo Trevisani ha espresso un atteggiamento positivo riguardo al futuro della Juventus durante la sua partecipazione a SportMediaset del 16 marzo 2026. Nel suo intervento, ha condiviso le sue impressioni sulla situazione attuale del club, evidenziando alcuni aspetti che potrebbero favorire un miglioramento. La discussione ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli esperti di calcio.

Riccardo Trevisani non ha esitazioni. Nel suo intervento su SportMediaset del 16 marzo 2026, il giornalista e telecronista ha lanciato un verdetto netto sulla corsa al quarto posto in Serie A: la Juventus di Luciano Spalletti resta la squadra con le maggiori chance di agguantare la qualificazione diretta in Champions L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: ottimismo per il futuro Articoli correlati Leggi anche: Juventus, gli errori di Istanbul, l’importanza di McKennie, sul futuro c’è ottimismo? | Tribuna Juve – VIDEO con Paolo Rossi e Omar Valentini Milan: ottimismo per il futuroOliver Bierhoff, l’ex centravanti tedesco che fu decisivo nella conquista dello Scudetto 1998-1999 con il Milan, ha rilasciato un’intervista carica... È JUVENTUS BEFFATA! È SUCCESSO DI NUOVO! MATETA (E NON SOLO) AL MILAN PER 30 MILIONI! Una raccolta di contenuti su Juventus ottimismo per il futuro Temi più discussi: Vlahovic pensa di restare alla Juve: c'è ottimismo per il rinnovo; Cauto ottimismo per Bremer e Yildiz, le ultime verso Juventus-Galatasaray; Spalletti e la Juve, fumata bianca e all-in mercato: il patto Champions per rifare la squadra; Juventus, le cifre dell'offerta per il rinnovo di Vlahovic: sarà meno pagato di Yildiz, ma occhio alle commissioni. Juventus, adesso c'è ottimismo per il rinnovo di Vlahovic: nessuna trattativa con altri clubOgni volta che si presenta allo Stadium, come accaduto anche sabato sera, l’accoglienza è sempre la stessa: abbracci, sorrisi e affetto.. tuttomercatoweb.com Juventus, filtra ottimismo in casa bianconera per il rinnovo di VlahovicMatteo Mroetto ha rivelato nei in casa Juventus si respira fiducia per il rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic ... it.blastingnews.com #Oscars in versione #Juventus, e l'Academy siete voi Le categorie: Miglior attore protagonista, miglior partita, miglior goal, miglior giocata, miglior acquisto, miglior sorpresa x.com #Juventus L'analisi di Paolo Rossi - facebook.com facebook