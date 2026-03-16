Juventus Mido Tudor è un allenatore di me**a

Un ex calciatore ha commentato negativamente le capacità dell'allenatore attuale degli Spurs, accusandolo di essere di bassa qualità. Nonostante abbia ottenuto un punto nel suo primo match contro il Liverpool, Tudor continua a essere criticato per le prestazioni della squadra sotto la sua guida. La situazione resta al centro delle discussioni nel mondo del calcio, anche dopo le recenti partite.

Nonostante il primo punto conquistato dal suo arrivo nell’ultimo turno di Premier contro il Liverpool, Tudor è ancora nella bufera per le pressime prestazionu degli Spurs. L’attacco di Mido: “Tudor è un allenatore di me**da” L’ex attaccante del Tottenham, Mido, critica aspramente la scelta degli Spurs di puntare su Igor L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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