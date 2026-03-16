Juventus la reazione di Spalletti dopo Como Roma | retroscena dalla Continassa nel suo giorno libero e sul rinnovo di contratto

Durante il giorno di riposo, l’allenatore si trovava nel suo ufficio alla Continassa, mentre arrivavano notizie sulla partita tra Como e Roma. La reazione di Spalletti, presente in sede, è stata osservata dai presenti. La Juventus ha comunicato dettagli sul rinnovo di contratto dell’allenatore e sui suoi comportamenti in quella giornata.

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