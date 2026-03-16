Juventus la dittatura dell’algoritmo | Boga vola bocciati Kessie e Brozovic

La Juventus, guidata da Damien Comolli, utilizza un sistema basato sui Big Data per decidere le operazioni di mercato. Boga ha ricevuto il via libera, mentre Kessie e Brozovic sono stati bocciati dall’algoritmo. La società si affida a questa tecnologia come criterio principale per le scelte di acquisto e cessione dei giocatori.

La Juventus di Damien Comolli riscrive le regole del calciomercato attraverso la dittatura dei Big Data, trasformando l’algoritmo nel giudice supremo delle operazioni bianconere. Il ribaltamento della gerarchia decisionale alla Continassa trova la sua massima espressione nel caso Jeremie Boga: l’esterno ivoriano, prelevato a gennaio nonostante fosse finito fuori rosa al Nizza, è la prova di forza del metodo Comolli. Mentre lo scetticismo circondava un giocatore che si allenava con un preparatore personale lontano dai radar agonistici, i report statistici analizzati dall’AD francese, già pioniere dell’approccio analitico al Tolosa, hanno fornito l’imprimatur definitivo al trasferimento. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, la dittatura dell’algoritmo: Boga vola, bocciati Kessie e Brozovic Articoli correlati Juventus: Boga sorprende come centravanti, la Juve volaLa Juventus ha raggiunto il quarto posto in classifica grazie alla vittoria esterna contro l’Udinese, con un risultato che ha permesso di superare... Leggi anche: La comunicazione di Trump, dalla privacy alla dittatura dell’algoritmo: “I messaggi di Macron? Siamo all’individualismo più esasperato”