Juventus Ezio Greggio Spalletti pragmatico Boga centravanti

Ezio Greggio ha commentato la recente vittoria della Juventus in trasferta contro l’Udinese, sottolineando che il match è stato deciso dal gol di Boga. Nel suo intervento, ha evidenziato che Spalletti ha adottato un approccio pragmatico, mentre Boga è stato impiegato come centravanti. Greggio ha espresso le sue impressioni riguardo alla partita senza aggiungere ulteriori approfondimenti o analisi.

Il commento di Ezio Greggio Ezio Greggio ha parlato dell’ultima vittoria della Juventus in casa dell’Udinese grazie al gol di Boga. “Bella prova di carattere della @juventususcfc di uno Spalletti pragmatico. Boga fa il centravanti. Boga fa il centravanti sfiora il goal e poi lo segna: insistere. Koopmeiners in campo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Ezio Greggio “Spalletti pragmatico, Boga centravanti” Articoli correlati Juventus, Ezio Greggio “Spalletti ha cambiato la Juve”Ezio Greggio elogia la Juventus e Spalletti Ezio Greggio ha elogiato le recenti prestazioni della Juventus contro la Cremonese e il lavoro di Luciano... Juventus, Ezio Greggio “Non sappiamo fare gol!”Ezio Greggio commenta il pareggio con la Lazio Ezio Greggio, presentatore televisivo e grande tifoso della Juventus, ha parlato dell’attuale... Aggiornamenti e notizie su Ezio Greggio Temi più discussi: Ezio Greggio punge Koopmeiners dopo Udinese-Juve: Finalmente ha fatto qualcosa!; Spalletti ha cambiato la Juventus: media punti da podio, le statistiche che incoronano il mister; Francisco Conceição — Juventus: Attaccante, Profilo e Notizie; L'ex Juve Giuntoli pronto a tornare in Italia? Interesse da parte di una big di Serie A. Ezio Greggio punzecchia Koopmeiners: Finalmente qualcosa ha fattoEzio Greggio ha commentato, sul suo account X ufficiale, la convincente trasferta della Juventus a Udine. Con il suo consueto stile ironico e diretto, Greggio ha promosso l’approccio tattico ... tuttojuve.com Ezio Greggio, frecciata a Koopmeiners: «Finalmente fa qualcosa, sì ci fa annullare il gol»Ezio Greggio, frecciata a Koopmeiners: «Finalmente fa qualcosa, sì ci fa annullare il gol». Il commento del noto tifoso bianconero Anche il celebre conduttore e storico tifoso bianconero Ezio Greggio ... juventusnews24.com Così Ezio Greggio sui social dopo Udinese-Juve 0-1 - facebook.com facebook