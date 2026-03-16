Juventus cosa ci ha lasciato questo weekend di ennesime polemiche la lotta con il Como e il calendario | Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi

Questo weekend la Juventus è stata protagonista di nuove polemiche legate alla partita contro il Como e alle decisioni sul calendario. La squadra ha affrontato la sfida con intensità, mentre si sono susseguite discussioni tra ufficiali e tifosi. Un video con Paolo Rossi accompagna il resoconto di quanto accaduto, evidenziando le principali tappe di un fine settimana ricco di tensioni.

Juventus, cosa ci ha lasciato il weekend? Ancora polemiche, la lotta con il Como e il calendario da analizzare Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi. Da poco è andata in onda una nuova puntata di Primo tempo, sul canale Youtube di . Protagonisti Paolo Rossi insieme a Francesco Calabrò, che hanno parlato della situazione della Juventus. GUARDA IL VIDEO COMPLETO SU YOUTUBE Ovviamente il fulcro del discorso è stato principalmente il weekend e la lotta per il quarto posto con il Como. Non potevano mancare l e polemiche arbitrali e una analisi del calendario dei bianconeri in questa volata finale. QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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