Juventus Casemiro proposto ai bianconeri
Secondo quanto riportato da Mirko Di Natale, la Juventus avrebbe ricevuto una proposta per il centrocampista brasiliano Casemiro. La notizia riguarda un possibile trasferimento a parametro zero, senza dettagli sui termini dell’offerta o sulla durata del contratto. Al momento, non ci sono conferme ufficiali né altre informazioni ufficiali da parte dei club coinvolti.
Casemiro proposto alla Juventus. L’indiscrezione di mercato è stata lanciata da Mirko Di Natale. Il brasiliano arriverebbe a parametro zero. Come riportato da Mirko Di Natale: #Casemiro, che lascerà il #ManUnited a parametro zero a fine stagione, è stato proposto a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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