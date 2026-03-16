Juventus Boga asfalta David e Openda | tutte le cifre del nuovo accordo | CM

L'attaccante ivoriano ha segnato un gol decisivo contro David e Openda, contribuendo a portare la Juventus al quarto posto in classifica. La società ha annunciato le cifre del nuovo accordo con il giocatore, che si conferma punto di riferimento per la squadra. La decisione di mantenere l’attaccante in rosa segna un passo importante per il futuro della Juventus.

L’attaccante ivoriano si prende ancora una volta la scena e rilancia la Juve al quarto posto: le ultime sul futuro in bianconero La Juventus ha il suo ‘nuovo’ bomber. Spalletti boccia anche David dopo Openda, puntando su Jeremie Boga che lo ripaga con il terzo gol consecutivo nell’ostica trasferta di Udine. La Juve pronta a riscattare Boga (Ansa) – Calciomercato.it Tre punti fondamentali per la corsa Champions, griffati dall’attaccante ivoriano che si ripete dopo la rete col Pisa e il sigillo salvifico sul campo della Roma. Il timbro vincente contro l’ Udinese certifica l’ottimo impatto di Boga con la realtà bianconera, dopo l’arrivo del giocatore nel mercato invernale alla corte di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, Boga asfalta David e Openda: tutte le cifre del nuovo accordo | CM Articoli correlati Rinnovo Yildiz, è il giorno. Tutti i dettagli e le cifre del nuovo super accordo per il numero 10 della Juventusdi Redazione JuventusNews24Rinnovo Yildiz, blindato il numero dieci fino al 2030 con uno stipendio da top player: Comolli mette il sigillo sul futuro... Leggi anche: DIRETTA Tutte le notizie del 29 dicembre: le ultime su Tonali-David, la Moviola di CM.IT Juventus-Lecce, il palo di Yildiz e l'errore di Openda allo scadere Altri aggiornamenti su Juventus Boga asfalta David e Openda... Argomenti discussi: La Juve asfalta il Pisa, il regalo di compleanno più bello per Spalletti. Boga, Yildiz, Vlahovic, David, Openda: le gerarchie per le ultime 9 giornateGerarchie attacco Juventus - Svolta in attacco per la Juventus: le nuove gerarchie fra Boga, Yildiz, Vlahovic, David e Openda per il finale di stagione ... fantamaster.it Udinese-Juventus: Boga, David, Vlahovic, Gatti, Perin e Di Gregorio, chi gioca e chi noSemaforo verde sulla sfida della 29^ giornata di Serie A tra Udinese-Juventus. Come confermato dalle ultime indiscrezioni, non è ... fantamaster.it