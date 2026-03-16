Juve Primavera Scaglia sulla stagione | I nostri obiettivi non dipendono solo dai risultati Ecco cosa vogliamo dai ragazzi – VIDEO

L’allenatore della Juve Primavera ha commentato la stagione della squadra, sottolineando che gli obiettivi non sono solo legati ai risultati sportivi. Durante un intervento, ha spiegato cosa si aspetta dai giovani calciatori e quali aspetti sono prioritari per il percorso di crescita. La squadra si sta concentrando su determinati aspetti del gioco e sullo sviluppo dei singoli.

di Marco Baridon Juve Primavera, Scaglia ha fatto il punto sulla stagione dei bianconeri parlando anche degli obiettivi. Ecco le parole del direttore bianconero. (inviato a Moncalieri) – A margine dell’iniziativa che ha visto Juventus e Banco Alimentare del Piemonte protagonisti, Massimiliano Scaglia, Head of U20, ha fatto il punto sulla stagione dei bianconeri. EVENTO – « Il club è aperto e si rivolge a questi ragazzi, non solo offrendo l’opportunità calcistica di fare un percorso e perseguire i loro sogni, ma siamo ben consapevoli che la vita dei ragazzi sia anche qualcosa in più del semplice campo e del semplice gioco del calcio e quindi... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Primavera, Scaglia sulla stagione: «I nostri obiettivi non dipendono solo dai risultati. Ecco cosa vogliamo dai ragazzi» – VIDEO Articoli correlati Juve Primavera, Scaglia sulla stagione: «I nostri obiettivi non dipendono solo dai risultati. Ecco cosa vogliamo dai ragazzi»di Redazione JuventusNews24Juve Primavera, Scaglia ha fatto il punto sulla stagione dei bianconeri parlando anche degli obiettivi. Muharemovic avvisa la Juve: «I bianconeri sono una squadra forte, ma noi vogliamo raggiungere i nostri obiettivi»di Redazione JuventusNews24Muharemovic dopo la sconfitta contro il Bologna ha lanciato la sfida alla Juventus con l’obiettivo di andare a conquistare... Aggiornamenti e notizie su Juve Primavera Temi più discussi: Roma, Juve, Inter, Parma e.... Mezza Serie A cambia i responsabili delle giovanili, tutti i movimenti; Viareggio, debutto amaro per la Primavera femminile -; Juventus-Genoa-Inter: Tarantino arriva a Roma. Destini incrociati per Sbravati e Trapani; Serie A, rivoluzione nei vivai: Tarantino alla Roma scatena il domino mercato. Diretta | Lazio Juventus Primavera (risultato finale 2-2): è rimonta biancoceleste! (oggi 14 marzo 2026)Diretta Lazio Juventus Primavera, streaming video tv: i bianconeri potrebbero agganciare i playoff mentre i capitolini partono più dietro (14 marzo 2026) ... ilsussidiario.net Durmisi show non basta alla Juve, caos finale e rigore Lazio: la Primavera pareggia cosìLa Juve Primavera getta alle ortiche la vittoria a Formello e non dà continuità al successo col Genoa. Avanti di due reti, la formazione allenata da Padoin, si fa rimontare nel finale. Benissimo i bia ... msn.com #JuvePrimavera #Scaglia sugli obiettivi bianconeri - facebook.com facebook #LazioJuve #Primavera LIVE Segui qui il match x.com