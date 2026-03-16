Riccardo Radu, portiere della Juve Primavera, ha commentato la propria stagione e quella della squadra, sottolineando che l’obiettivo principale sono i play-off. Ha espresso soddisfazione per il proprio rendimento personale, senza approfondire altri aspetti. La squadra si sta concentrando sul raggiungimento di questa fase finale, che rappresenta un traguardo importante nel percorso di crescita.

Juve Primavera, Riccardo Radu ha parlato della sua stagione e quella della squadra confermando che l’obiettivo principale sono i play-off. Intercettato a margine dell’evento organizzato a Moncalieri, Riccardo Radu, giocatore della Juve Primavera, ha fatto il punto sulla stagione bianconera e anche sul suo anno. EVENTO – « Allora innanzitutto voglio ringraziare il Banco Alimentare perché ci ha invitato qui questa mattina, perché per noi è una cosa nuova e sinceramente siamo stati accolti veramente bene, abbiamo scoperto questa realtà che, come vorrei dire, è anche una parte della vita e questo ci aiuta a capire anche il mondo al di fuori del... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Primavera, Radu: «A livello personale sono molto contento. Vogliamo i play-off e…»

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