Juve Primavera Radu | A livello personale sono molto contento Vogliamo i play-off e… – VIDEO

Riccardo Radu, portiere della Juve Primavera, ha commentato la sua stagione e quella della squadra, affermando che l’obiettivo principale sono i play-off. Ha espresso soddisfazione a livello personale, sottolineando la volontà di raggiungere i traguardi prefissati. La squadra si concentra sul percorso in campionato, con l’intento di qualificarsi per la fase successiva della competizione.

Juve Primavera, Riccardo Radu ha parlato della sua stagione e quella della squadra confermando che l’obiettivo principale sono i play-off. (inviato a Moncalieri) – A margine dell’iniziativa che ha visto Juventus e Banco Alimentare del Piemonte protagonisti, Riccardo Radu, portiere della Juve Primavera, ha fatto il punto sulla stagione bianconera e anche sul suo anno. INIZIATIVA – « Allora innanzitutto voglio ringraziare il Banco Alimentare perché ci ha invitato qui questa mattina, perché per noi è una cosa nuova e sinceramente siamo stati accolti veramente bene, abbiamo scoperto questa realtà che, come vorrei dire, è anche una parte della... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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