Juve dal quasi meno 7 dalla Roma al sorpasso sui giallorossi | ora l’obiettivo è il Como Le novità

La Juventus è passata dall'essere a meno sette dalla Roma al sorpassare la squadra di Gasperini e ora punta ad agganciare il Como al quarto posto. La squadra ha ottenuto risultati che hanno modificato la sua posizione in classifica, avvicinandola alle zone alte. L’attenzione si concentra ora sulla prossima partita contro il Como, con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica.

Juve, dal quasi meno 7 dalla Roma al sorpasso sulla squadra di Gasperini: ora l’obiettivo è agguantare il Como al quarto posto. La Juve ha ritrovato certezze e continuità, marciando a una media punti impressionante. Come analizzato da Il Corriere dello Sport, Luciano Spalletti viaggia alla stessa velocità del Napoli, avendo collezionato 38 punti nelle ultime venti giornate. Da quando siede sulla panchina bianconera, solo le milanesi hanno fatto meglio. Il successo di Udine ha permesso il sorpasso sulla Roma e il mantenimento della scia del Como di Cesc Fabregas.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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