Jessie Buckley vince l'Oscar per la sua Agnes in Hamnet e non poteva essere altrimenti

Jessie Buckley ha ricevuto l'Oscar come miglior attrice per il suo ruolo di Agnes Hathaway in

Jessie Buckley ha vinto l'Oscar come miglior attrice per "Hamnet-Nel nome del figlio", dove ha interpretato Agnes Hathaway e non ci sarebbe potuto essere un esito diverso. L'attrice irlandese si è resa protagonista di un'interpretazione toccante e dolente, nel suo discorso di ringraziamento ha dedicato il premio "al caos straordinario che è il cuore di una madre". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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