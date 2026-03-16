Je suis radio | in prima nazionale la performance di Gaia Ginevra Giorgi che dà voce ai suoni di un altro mondo

In prima mondiale, la performance di Gaia Ginevra Giorgi intitolata “Je suis radio” mette in scena un viaggio tra suoni e voci di un mondo sconosciuto. L’artista interpreta un ruolo che richiama le parole scritte nel 1924 da Jeanne Natalia Wintsch, una medium rinchiusa in un ospedale psichiatrico svizzero, che aveva usato questa frase per descrivere il suo modo di ascoltare e trasmettere messaggi da un’altra dimensione.

“Je suis radio” è una performance sonora site-specific che si insinua nei luoghi come una presenza infestante, un segnale irregolare che interferisce con le architetture razionaliste e tecnocratiche. La voce diventa antenna, corpo ricettivo attraversato da fenomeni metafonici e presenze residue capaci di evocare memorie sepolte. Essere radio significa essere antenne in grado di sintonizzare l’ascolto del reale con voci, onde, presenze e fenomeni, solitamente esclusi dal campo dell’udibile. Gaia Ginevra Giorgi invita Devid Ciampalini - la cui ricerca, da anni, riflette sulle possibilità di convocare altri piani di percezione attraverso media analogici - a condividere una contro-trasmissione spettrale, un atto di ascolto radicale che rende udibili le frequenze escluse e i fantasmi del luogo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Sarah Jane Ranieri: da Radio Deejay a Rai Radio Due, la voce che restaCi sono amicizie che nascono per lavoro e poi diventano qualcosa di molto più profondo. Gaia incanta Sanremo: performance da brividi e scaletta stellareGaia conquista il pubblico a Sanremo con una performance incantevole Sanremo, 24 febbraio 2026 - Gaia ha aperto con successo la serie di esibizioni... Altri aggiornamenti su Gaia Ginevra Giorgi Argomenti discussi: Materia Prima: Je suis radio di Gaia Ginevra Giorgi all'Ex Centrale Termica Fiat di Firenze; Je suis radio: in prima nazionale la performance di Gaia Ginevra Giorgi che dà voce ai suoni di un altro mondo.