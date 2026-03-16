Jannik Sinner non resiste e ripulisce la giacca di John Gallo durante la premiazione di Indian Wells
Durante la premiazione a Indian Wells, Jannik Sinner si avvicina a John Gallo, il manager di BNP Paribas, e con un gesto rapido ripulisce la giacca di quest'ultimo, togliendogli un pezzo di carta dalla spalla. L'azione avviene subito dopo la vittoria contro Medvedev, e il giovane tennista italiano si mostra disponibile e spontaneo nel gesto. La scena si svolge davanti alle telecamere e agli spettatori presenti.
Il bel gesto di Sinner dopo la vittoria a Indian Wells contro Medvedev: il tennista toglie un pezzo di carta dalla spalla del manager di BNP Paribas. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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