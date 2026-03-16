Jankto spara a zero su Di Francesco | Pensava di essere un fenomeno parlava con disprezzo totale! Una volta umiliò anche il magazziniere

L’ex centrocampista della Sampdoria, Jakub Jankto, ha criticato duramente Di Francesco, accusandolo di credersi un fenomeno e di parlare con disprezzo. Ha raccontato di un episodio in cui Di Francesco avrebbe umiliato anche il magazziniere. Jankto ha espresso chiaramente il suo giudizio senza mezzi termini, evidenziando un rapporto teso e problematico tra i due.

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