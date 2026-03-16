Jane Fonda agli Oscar abito glitter aderente e diamanti a 88 anni

Dopo la cerimonia degli Oscar, Jane Fonda ha partecipato a una festa esclusiva indossando un abito glitter aderente e diamanti. A 88 anni, l’attrice ha catturato l’attenzione con il suo stile elegante e raffinato. L’after party rappresenta da sempre uno degli eventi più desiderati nel mondo dello spettacolo, dove star e ospiti condividono momenti di relax e celebrazione.

Dopo la notte degli Oscar, quando Hollywood cambia abito e si sposta verso le feste più esclusive della città, l’ after Oscar p arty resta l’appuntamento più ambito. Qui non si consegnano statuette, ma si osserva da vicino un altro tipo di competizione: quella dello stile. Tra attrici, registi e star internazionali che affollano il red carpet del LACMA, Jane Fonda arriva con la sicurezza di chi non deve dimostrare più nulla. Eppure, a 88 anni, riesce ancora a rubare la scena con un look che unisce glamour, carattere e un pizzico di provocazione. Jane Fonda in Rodarte all’after Oscar p arty 2026. Per la serata più patinata della notte degli Oscar, Jane Fonda indossa un abito firmato Rodarte. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Jane Fonda agli Oscar, abito glitter aderente e diamanti a 88 anni Articoli correlati Jane Fonda, il suo segreto per essere così bella a 88 anniHollywood l’ha conosciuta come icona, diva e leggenda, ma Jane Fonda oggi è molto di più. Jane Fonda è sconvolta dai danni dell'estrazione del gas naturale nel trailer di GaslitIl 5 febbraio debutterà al Santa Barbara Film Festival il documentario in cui la star del cinema scopre le drammatiche conseguenze dell'attività... Una raccolta di contenuti su Jane Fonda Temi più discussi: Quel tailleur di Jane Fonda agli Oscar del 1972 che segnò l'inizio dei pantaloni sul red carpet; Oscar: i look delle migliori attrici protagoniste dal 1929 a oggi; Whitney Houston, Carrie e oggi Zendaya: la storia dell’abito bianco con fiore 3D di Eugene Alexander; Commento: chiunque affermi che gli Oscar sono diventati troppo politici non ha guardato gli Oscar. Quel tailleur di Jane Fonda agli Oscar del 1972 che segnò l'inizio dei pantaloni sul red carpetSe oggi il red carpet degli Academy Awards rappresenta una passerella per le Maison che vestono gli invitati, c'è stata un'attrice che per ritirare la statuetta più ambita dell'industria del cinema sc ... msn.com Jane Fonda, a 85 anni è più felice che mai: La vita migliora con l'etàJane Fonda non è mai stata meglio. A 85 anni compiuti, l'attrice americana due volte Premio Oscar svela i segreti della sua felicità in questo periodo. La modella e produttrice cinematografica spiega ... quotidiano.net Carol Rinaldini. . Negli anni ’80 saltavamo davanti alla TV con le videocassette di Jane Fonda. Body sgambati, scaldamuscoli, musica a tutto volume. Quegli allenamenti non erano solo fitness: erano un rito collettivo, un modo per sentirsi vivi, sincronizzati, part - facebook.com facebook