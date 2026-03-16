J-POP Manga presenta Un secondo addio di Tomo Tanaka e Takomaru Takogawa

J-POP Manga ha pubblicato il thriller in quattro volumi intitolato Un secondo addio, scritto da Tomo Tanaka e Takomaru Takogawa. La storia ruota attorno alla scomparsa di un vecchio amico del liceo, a un quadro con un segreto nascosto e a viaggi nel tempo. La serie combina elementi di mistero e suspense, presentando una narrazione ricca di colpi di scena.

La sparizione di un vecchio amico del Liceo, un quadro che nasconde un segreto e. viaggi nel tempo! J-POP Manga presenta il thriller in quattro volumi Un secondo addio firmato da Tomo Tanaka e Takomaru Takogawa. Il primo capitolo di questa miniserie da leggere con il fiato sospeso sarà disponibile in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 17 marzo. Hinata Harusawa, un web designer di 25 anni, viene informato del ritrovamento del cadavere di Sora Otonashi, il suo migliore amico che era sparito ai tempi del liceo. La sera della veglia incontra gli ex compagni del club di arte Hase, Tokiwa e Shinohara, ma quest’ultimo nota qualcosa osservando il quadro che Sora aveva dipinto poco prima della scomparsa. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - J-POP Manga presenta Un secondo addio di Tomo Tanaka e Takomaru Takogawa Articoli correlati J-POP Manga presenta Satoshi Tajiri – Il mio mondo, i miei Pokémon di Hiroyuki Kikuta, Akira TanakaTrent’anni fa, il 27 febbraio 1996, nascevano i Pokémon, i simpatici mostriciattoli tascabili approdati su Game Boy e destinati a conquistare il... J-POP Manga presenta Barbara di Go NagaiChi è Barbara? Una Musa o una strega? Femme fatale e fonte di ispirazione inesauribile per gli artisti che incrociano la sua strada, ma anche vortice... Una selezione di notizie su Tomo Tanaka Discussioni sull' argomento Un secondo addio: in arrivo il volume 1 del manga; Un secondo addio arriva in Italia con J-POP; Tutto quello che sappiamo su Tomo Tanaka Takomaru Takogawa. Un secondo addio arriva in Italia con J-Pop Manga tra mistero e viaggi nel tempo La miniserie thriller di Tomo Tanaka e Takomaru Takogawa debutta a marzo con una storia di amicizia, indagini e paradossi temporali. #JPOPManga #TakomaruTakogawa #To - facebook.com facebook