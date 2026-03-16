italia venezuela stanotte nella semifinale del world baseball classic orari e dove vederla

Nella notte si gioca la semifinale del World Baseball Classic tra Italia e Venezuela. L’Italia, arrivata a Miami dopo aver battuto Porto Rico, cerca di raggiungere una finale storica nel torneo internazionale di baseball. La partita sarà trasmessa in diretta e rappresenta un momento importante per la nazionale italiana, che si presenta con l’obiettivo di fare bene in questa fase del torneo.

L’Italia è atterrata a Miami dopo aver superato anche la resistenza di Porto Rico e aver centrato una storica qualificazione in semifinale – prima volta in sei edizioni – al World Baseball Classic. Gli Azzurri hanno effettuato l’allenamento di rifinitura al LoanDepot Park dove, nella nottata tra lunedì 16 e martedì 17 marzo alle ore 1.00 italiane, affronterà il Venezuela con in palio un posto nella finalissima del torneo. La sfida, si preannuncia particolarmente equilibrata, con la formazione sudamericana che parte con i favori del pronostico grazie alla vittoria in rimonta ottenuta contro i campioni uscenti del Giappone. Le parole del manager azzurro Cervelli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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