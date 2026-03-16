Italia-Venezuela oggi World Baseball Classic 2026 | orario semifinale tv streaming

Oggi si svolge la semifinale della World Baseball Classic 2026 tra Italia e Venezuela. La partita si gioca a Miami, dopo che l’Italia ha superato i quarti e il Venezuela ha eliminato il Giappone. La sfida si svolge in un clima di grande attesa, con la partita trasmessa in diretta tv e streaming. La competizione coinvolge squadre provenienti da vari paesi, con le due nazionali pronte a sfidarsi per la finale.

Da Houston a Miami, dal Texas alla Florida, dai quarti alla semifinale. Da una parte l’Italia, che ha stupito tutti a questo World Baseball Classic, dall’altra il Venezuela, autore del colpo di mano più rumoroso di tutti, quello sul Giappone. In palio la finale del torneo che più di tutti mette in campo qualità a livello mondiale, dall’1:00 di notte che poco ha di sogno e molto di realtà. Ormai da qualunque parte sembra quasi studiato il “fenomeno Italia”, con un gruppo ben coeso guidato da Francisco Cervelli, il quale ha messo in chiaro fin dall’inizio qual era l’obiettivo: vincere. All’inizio sembrava tanto, si è imparato a capire che con il giusto spirito niente è impossibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

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