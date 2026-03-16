Italia-Venezuela oggi in tv World Baseball Classic 2026 | orario semifinale canali streaming

Oggi in televisione si gioca Italia contro Venezuela nella semifinale del World Baseball Classic 2026. La partita si svolge negli Stati Uniti, con le squadre che si sono qualificate dopo aver superato i quarti di finale. L’Italia ha conquistato l’accesso alla semifinale dopo aver sorpreso molti, mentre il Venezuela ha eliminato il Giappone in una sfida molto discussa. La partita sarà trasmessa in diretta sui canali e in streaming.

Da Houston a Miami, dal Texas alla Florida, dai quarti alla semifinale. Da una parte l’Italia, che ha stupito tutti a questo World Baseball Classic, dall’altra il Venezuela, autore del colpo di mano più rumoroso di tutti, quello sul Giappone. In palio la finale del torneo che più di tutti mette in campo qualità a livello mondiale, dall’1:00 di notte che poco ha di sogno e molto di realtà. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-VENEZUELA DI BASEBALL DALL’1.00 Ormai da qualunque parte sembra quasi studiato il “fenomeno Italia”, con un gruppo ben coeso guidato da Francisco Cervelli, il quale ha messo in chiaro fin dall’inizio qual era l’obiettivo: vincere. All’inizio sembrava tanto, si è imparato a capire che con il giusto spirito niente è impossibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

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In semifinale al @WBCBaseball l'Italia trova il Venezuela. x.com