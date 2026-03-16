Italia tragedia in vacanza | tremenda caduta per la 25enne non c’è stato niente da fare

Da caffeinamagazine.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una turista polacca di 25 anni è deceduta alle Cinque Terre, a Riomaggiore, dopo essersi scivolata sugli scogli durante una vacanza. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e non c’è stato modo di salvarla. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la giovane non c’era più nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini sull’accaduto.

Tragedia alle Cinque Terre: una turista polacca di 25 anni è morta dopo essere scivolata sugli scogli a Riomaggiore. La giovane avrebbe battuto violentemente la testa ed è deceduta sul colpo. L’incidente è avvenuto in una zona rocciosa a ridosso del mare, dove spesso ci si avventura per scattare foto o raggiungere punti panoramici. L’allarme è scattato grazie ad alcuni ragazzi del borgo che hanno visto la scena e si sono subito mossi per tentare di prestare aiuto, chiamando i soccorsi. In pochi minuti si è attivata la macchina dell’emergenza, ma per la ragazza non c’era più nulla da fare. Le operazioni, viste le condizioni del luogo, sono state complesse e delicate. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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