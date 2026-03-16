Italia sotto attacco in Kuwait Colpito un nostro velivolo Tajani | Non ci intimoriamo

Un velivolo italiano è stato colpito in Kuwait, senza causare feriti tra i militari presenti. Il capo di Stato maggiore ha dichiarato che il velivolo era essenziale, mentre il ministro della Difesa ha confermato che non ci sono ripercussioni sulla sicurezza nazionale. Il ministro degli Esteri ha commentato che l’Italia non si farà intimidire dalla situazione.

Nessun ferito tra i militari. Il capo di Stato maggiore: «Quel mezzo era indispensabile» Crosetto: «Non ci sono riflessi sulla sicurezza». Ancora stallo sullo stretto di Hormuz. A distanza di quattro giorni dall’attacco a Erbil, i pasdaran hanno preso di mira una base militare in cui è di stanza un contingente italiano. Questa volta si tratta di Ali Al Salem, in Kuwait. A renderlo noto è stato il capo di Stato maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano: «Questa mattina ( ieri mattina, ndr ) la base di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita capacità e personale americano e italiano, è stata oggetto di un attacco con drone che ha colpito uno shelter, all’interno del quale era ricoverato un velivolo a pilotaggio remoto della Task Force Air italiana, andato distrutto». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Italia sotto attacco in Kuwait. Colpito un nostro velivolo Tajani: «Non ci intimoriamo» Articoli correlati Leggi anche: Iran, attacco a base italiana in Kuwait: “Distrutto nostro velivolo, nessun ferito” Leggi anche: Drone iraniano colpisce base italiana in Kuwait: distrutto un velivolo. Tajani: «Nessun ferito, non ci facciamo intimorire» Tutto quello che riguarda Italia sotto Temi più discussi: Medio Oriente, 4 attacchi in 16 giorni contro le basi con soldati italiani; Attaccata la base di Erbil, Italia scopre quanto la guerra sia vicina; Iran, aumentano i rischi di coinvolgimento dell'Italia; Il missile sulla base italiana in Iraq e le navi colpite dai pasdaran. Base italiana attaccata a Erbil, il comandante: Militari nei bunker, danni ma nessun ferito?Attacco contro la base italiana a Erbil nel Kurdistan iracheno. Un missile o drone colpisce Camp Singara: militari nei bunker, danni alle strutture ma nessun ferito. adnkronos.com Kuwait, attacco su base italiana. Crosetto: Perdita drone non ha riflessi su sicurezzaLeggi su Sky TG24 l'articolo Kuwait, attacco su base italiana. Crosetto: 'Perdita drone non ha riflessi su sicurezza' ... tg24.sky.it Rating Italia sotto la lente di Fitch: attesa per la nuova “pagella”, ma non si stimano sorprese • Tra conti pubblici, crescita moderata e segnali dal mercato del lavoro, gli investitori attendono la conferma del giudizio dopo gli upgrade arrivati negli… x.com Una splendida opportunità per il circo contemporaneo in Italia. Leggete sotto e inviate i vostri progetti artistici! ACCI - Associazione Circo Contemporaneo Italia - facebook.com facebook