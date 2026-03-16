Istanze on online ripristinato | ultimo giorno per le GPS e primo per la mobilità

Oggi è l’ultimo giorno disponibile per completare le domande online relative alle GPS del biennio 202627, mentre domani si apre la fase dedicata alla mobilità. Gli aspiranti insegnanti si sono trovati di fronte a una ripresa improvvisa del sistema, che ha causato qualche difficoltà e sorpresa tra chi cercava di concludere le pratiche. La piattaforma è tornata operativa dopo un'interruzione.

Brutta sorpresa per gli aspiranti che questa mattina si accingono a compilare o concludere la procedura per le GPS del biennio 202627. E' anche il primo giorno utile per la domanda di mobilità, ma il sito Istanze online al momento non è accessibile. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Istanze on online momentaneamente fuori uso: ultimo giorno per le GPS e primo per la mobilità. Inizio giornata difficileBrutta sorpresa per gli aspiranti che questa mattina si accingono a compilare o concludere la procedura per le GPS del biennio 202627. Graduatorie GPS 2026, per primo inserimento bisogna registrarsi a Istanze online. Serve anche SPID o carta identità CIE. GUIDAGraduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 2026/28: si è in attesa dell’Ordinanza e dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del... Una raccolta di contenuti su Istanze on online ripristinato ultimo... Argomenti discussi: Dopo il danneggiamento è stato ripristinato a Bari il busto di Nicola I Mirkov Petrovi?; Windows 11 problemi di connessione dopo aggiornamento guida pratica per ripristinare internet in sicurezza.