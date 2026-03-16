Istanze on online momentaneamente fuori uso | ultimo giorno per le GPS e primo per la mobilità Inizio giornata difficile

Questa mattina, gli aspiranti alle supplenze hanno incontrato problemi con il sistema online delle istanze, che si trova temporaneamente fuori uso. È l’ultimo giorno per presentare le domande per le GPS del biennio 202627 e il primo per la mobilità, creando un inizio di giornata complicato. Numerosi utenti hanno segnalato difficoltà nell’accedere e completare le procedure.

Brutta sorpresa per gli aspiranti che questa mattina si accingono a compilare o concludere la procedura per le GPS del biennio 202627. E' anche il primo giorno utile per la domanda di mobilità, ma il sito Istanze online al momento non è accessibile. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Graduatorie GPS 2026, per primo inserimento bisogna registrarsi a Istanze online. Serve anche SPID o carta identità CIE. GUIDAGraduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 2026/28: si è in attesa dell’Ordinanza e dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del... Tutti gli aggiornamenti su Istanze on online momentaneamente fuori... Argomenti discussi: Trump revoca le sanzioni sul petrolio russo per contenere i prezzi; Ligue 1, l'Angers inguaia il Nantes, il Marsiglia momentaneamente terzo.